В верхней части ул. Московской обещают высадить 70 деревьев

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сроки поведения работ сдвинулись – при перекладке сетей появилась необходимость по замене дополнительного объема коммуникаций, из-за этого пришлось вносить изменения в проектную документацию.

В настоящее время ресурсники занижают уровень тепловой камеры на левой стороне участка. На правой, если смотреть вверх в сторону Соборной площади, ведется мощение гранитной плиткой.

«К окончанию осеннего сезона нужно максимально завершить правую часть, открыть ее для жителей и обустроить дорожки – подходы к домам», – поручил Магомед Агамагомедов, отметив, что зимой мощение проводить нецелесообразно.

По проекту, на объекте должны провести демонтаж аварийных и сухих деревьев. Три растения снесли еще весной, еще три небольших деревца пересадят в другое место, а вместо них высадят крупномеры. Также рабочие сделают опиловку примерно 10 насаждений. Отмечается, что на улице Московской будет высажено дополнительно 70 новых деревьев. Планируется, что всего центральную улицу города будут украшать порядка 120 растений.

Напомним, весной, по поручению губернатора Олега Мельниченко, работы по капитальному ремонту инженерных коммуникаций были скорректированы с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений.

