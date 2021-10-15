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15.10.2021г.
В верхней части ул. Московской обещают высадить 70 деревьев

В верхней части ул. Московской обещают высадить 70 деревьев

Пт, 15.10.21 13:50
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В Пензе продолжается реконструкции верха улицы Московской. Ход работ проверили замглавы администрации города Магомед Агамагомедов, представители профильных министерств, управлений и ведомств.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сроки поведения работ сдвинулись – при перекладке сетей появилась необходимость по замене дополнительного объема коммуникаций, из-за этого пришлось вносить изменения в проектную документацию.

В настоящее время ресурсники занижают уровень тепловой камеры на левой стороне участка. На правой, если смотреть вверх в сторону Соборной площади, ведется мощение гранитной плиткой.

«К окончанию осеннего сезона нужно максимально завершить правую часть, открыть ее для жителей и обустроить дорожки – подходы к домам», – поручил Магомед Агамагомедов, отметив, что зимой мощение проводить нецелесообразно.

По проекту, на объекте должны провести демонтаж аварийных и сухих деревьев. Три растения снесли еще весной, еще три небольших деревца пересадят в другое место, а вместо них высадят крупномеры. Также рабочие сделают опиловку примерно 10 насаждений. Отмечается, что на улице Московской будет высажено дополнительно 70 новых деревьев. Планируется, что всего центральную улицу города будут украшать порядка 120 растений.

Напомним, весной, по поручению губернатора Олега Мельниченко, работы по капитальному ремонту инженерных коммуникаций были скорректированы с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений.
 

Источник фотографии: https://penza-gorod.ru/news/pravuyu_storonu_verkha_moskovskoy_planiruyut_zamostit_osenyu/
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«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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