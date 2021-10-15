Пензенские школьники с 25 октября на две недели уйдут на каникулы

Минобр Пензенской области рекомендовал провести осенние каникулы для школьников в единый период - ​с 25 октября по 7 ноября. Это связано с ухудшением эпидситуации в регионе.

Об этом сообщается в группе министерства в соцсети «ВКонтакте».

«Мы рекомендуем провести каникулы в течение 14 дней, ведь именно этот период является инкубационным при распространении инфекции. Это позволит нам разорвать цепочку передачи заболевания внутри образовательной организации», - отметил врио министра образования Александр Воронков.

Во время каникул в каждом образовательном учреждении обеспечат дежурство персонала, комплекс антитеррористических мероприятий и пожарной безопасности, санитарную обработку помещений. Какие-либо мероприятия в школах проводить во время каникул не рекомендуется.

Ранее врио замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева сообщила, что министерство внесло на рассмотрени Роспотребнадзора предложение о переносе начала каникул у школьников на более ранний срок в связи с ростом числа зараженных.



