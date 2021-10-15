В Пензе прокуроры проверили информацию об отчислении непривитых студентов колледжа

В прокуратуре Пензенской области сообщили о проведении проверки достоверности информации об отчислении учащихся колледжа современных технологий, переработки и бизнеса якобы из-за отказа от вакцинации.

По данным прокуратуры, информация появилась 14 октября в пензенских чатах и мессенджерах. В сообщении приводились данные о намерении организации не допускать непривитых учащихся к занятиям с 18 октября.

Прокуратура Октябрьского района Пензы провела проверку, которая показала, что информация является недостоверной.

«В силу требований действующего законодательства студенты образовательных организаций не отнесены к перечню групп населения, в отношении которых установлена обязательность вакцинации от новой коронавирусной инфекции», - подчеркнули в пресс-службе.

Материалы проверки направили в полицию для установления личности человека, распространявшего фейковую информацию, и привлечения его к ответственности.