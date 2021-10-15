В Пензе шесть чиновников предоставили недостоверные сведения о доходах

15 октября прокуратура Ленинского района Пензы проверила, как муниципальные чиновники соблюдают законодательство при предоставлении сведений о доходах, расходах и имуществе.

Как сообщили в облпрокуратуре, выявлены факты предоставления недостоверных сведений за 2019 год руководителями органов местного самоуправления Пензы и муниципальных учреждений. В частности, не полностью указывались полученные доходы, не указывались банковские счета.

Прокурор внес представление главе администрации Пензы. Были приняты меры по устранению нарушений, к дисциплинарной ответственности привлекли начальника управления культуры, начальника управления муниципального имущества, главу администрации Ленинского района Пензы, директора городского департамента ЖКХ, директоров МБУ «Автомобильное транспортное хозяйство» и МКУ «Центр закупок».