Россиянки начали рожать в более старшем возрасте

Жительницы России рожают первенца в более старшем возрасте, чем годами ранее, в среднем, в 28 лет.

Отмечается, что такая тенденция связана с тем, что женщины больше нацелены на то, чтобы строить карьеру, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, снижение рождаемости в России связано с сокращением численности женщин репродуктивного возраста. Сейчас в него вступило поколение 90-х, когда был очень низкий коэффициент рождаемости. Категория женщин в возрасте с 20 до 29 лет с 2010 года снизилась на 37,5%. Но все же в 2020 году, по ее словам, снижение рождаемости замедлилось.

К 2030 году, по мнению Татьяны Голиковой, средний возраст рождения первого ребенка составит 30 лет. Также, по данным вице-премьера, россиянки стали реже делать аборты. Количество таких операций по сравнению с 2016 годом упало на 39%.