Пачелмские прокуроры выявили нарушения в обеспечении качественной водой жителей

Выяснилось, что в ряде муниципальных образований не осуществляется контроль качества питьевой воды, источники водоснабжения используются без разрешительной документации, не огорожены и не охраняются. Все это создает опасность подачи населению воды ненадлежащего качества.

По итогам проверок прокурор района обратился к главам местных администраций с требованием принять меры в связи с выявленными нарушениями.

Кроме того, по искам прокуратуры района суд принял решение обязать сельские администрации в 2022 году разработать и утвердить проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения. Решения суда вступили в законную силу, их исполнение лично проконтролирует прокуратура.