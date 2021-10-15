В Спасский собор перенесут мощи святителя Иннокентия Пензенского

Как сообщается на сайте Пензенской епархии, в 6:30 автомобиль с мощами святого отправится от Успенского собора и объедет город по периметру за полтора часа. Митрополит Серафим призывает верующих в это время молиться и читать акафист святителю Иннокентию.

К 8 часам мощи доставят в Спасский кафедральный собор на постоянное место пребывания.

«В Спасский кафедральный собор необходимо возвращать святыни, которые находились здесь прежде. Эпидемиологическая ситуация сейчас не позволяет нам совершать крестный ход, и неизвестно, когда наступит более благоприятное время. Поэтому мы решили совершить перенесение мощей и помолиться, чтобы Господь избавил нас от этой болезни и от всех напастей, которые мы сейчас переживаем. Я надеюсь, что молитвами святителя Иннокентия Господь окажет нам свою милость», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский.

После перенесения мощей с 8 утра в Спасском храме отслужат божественную литургию, которую возглавит владыка Серафим.