Пензенцам напоминают об ответственности за махинации с сертификатами о вакцинации

На сайте регионального УМВД опубликовали информацию о санкциях за подделку и покупку сертификатов о вакцинации от коронавируса.

«За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание по статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации составляет до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы», - отмечают в управлении.

Кроме того, следует понимать, что при приобретении сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой обмана – заплатить деньги, а документ не получить.

Если же обладатель поддельной справки окажется источником заражения, предусмотрены наказания от крупного штрафа и исправительных работ до пяти лет лишения свободы (в случае смерти зараженного).