В Кондоле в рамках акции «Сохраним лес» посеяли 100 кг желудей дуба

В пресс-службе министерства сообщили, что на территории села Кондоль Пензенского района в Ермоловском-Степном участковом лесничестве произвели посев 100 кг желудей дуба на площади в один гектар, в дальнейшем там вырастят более пяти тысяч дубов.

Кроме того, до конца октября в рамках акции в Пензенской области планируется высадить около 50 тысяч деревьев и кустарников на площади в 27 гектаров.