Пензенские инспекторы предупредили водителей о появлении наледи на дорогах

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, заморозки и осадки в области ожидаются уже в ближайшее дни. Это может привести к образованию наледи на проезжей части.

«Водителям и пешеходам необходимо помнить о том, что погодные изменения оказывают значительное влияние на движение любого автомобиля, на восприятие обстановки. Во время выпадения осадков предметы кажутся более отдаленными, чем в действительности. Влага на дороге серьезно снижает коэффициент сцепления колес с асфальтом. Это должен учитывать каждый участник дорожного движения», - уточнили инспекторы.

Для того, чтобы движение было безопасным, водителям советуют правильно выбирать скорость, соблюдать дистанцию. Кроме того, нельзя совершать резкие маневры. При приближении к перекресткам, светофорам и пешеходным переходам нужно заранее снижать скорость.

Пешеходам необходимо переходить дорогу только по «зебре», а также использовать светоотражающие элементы, с их помощью водителям будет проще рассмотреть человека издалека и вовремя остановиться.

Напомним, автоэксперты рассказывали о том, когда нужно менять резину с летней на зимнюю. Они считают, что ехать в шиномонтаж нужно, если дневная температура составляет меньше плюс 7 градусов. Также нужно учитывать, в какое время водители чаще всего используют автомобиль. Если человек выезжает утром, когда после ночи все замерзло, то лучше переобуваться раньше — с первыми заморозками. Если же владелец авто садиться за руль, когда уже более-менее всего растаяло, то торопиться не надо.

