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Пензенские инспекторы предупредили водителей о появлении наледи на дорогах

Пензенские инспекторы предупредили водителей о появлении наледи на дорогах

Пт, 15.10.21 16:10
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Пензенские инспекторы предупредили автолюбителей о предстоящих заморозках и возможном выпадении снега.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, заморозки и осадки в области ожидаются уже в ближайшее дни. Это может привести к образованию наледи на проезжей части.

«Водителям и пешеходам необходимо помнить о том, что погодные изменения оказывают значительное влияние на движение любого автомобиля, на восприятие обстановки. Во время выпадения осадков предметы кажутся более отдаленными, чем в действительности. Влага на дороге серьезно снижает коэффициент сцепления колес с асфальтом. Это должен учитывать каждый участник дорожного движения», - уточнили инспекторы.

Для того, чтобы движение было безопасным, водителям советуют правильно выбирать скорость, соблюдать дистанцию. Кроме того, нельзя совершать резкие маневры. При приближении к перекресткам, светофорам и пешеходным переходам нужно заранее снижать скорость.

Пешеходам необходимо переходить дорогу только по «зебре», а также использовать светоотражающие элементы, с их помощью водителям будет проще рассмотреть человека издалека и вовремя остановиться.

Напомним, автоэксперты рассказывали о том, когда нужно менять резину с летней на зимнюю. Они считают, что ехать в шиномонтаж нужно, если дневная температура составляет меньше плюс 7 градусов. Также нужно учитывать, в какое время водители чаще всего используют автомобиль. Если человек выезжает утром, когда после ночи все замерзло, то лучше переобуваться раньше — с первыми заморозками. Если же владелец авто садиться за руль, когда уже более-менее всего растаяло, то торопиться не надо.
 

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15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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