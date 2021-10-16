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16.10.2021г.
Студенты ПГУ присоединились к сдаче крови

Студенты ПГУ присоединились к сдаче крови

Пт, 15.10.21 21:37
Просмотров: 330
Донорство становится все популярнее среди молодого населения нашего региона, а необходимость в компонентах крови в период пандемии стала особенно острой. К добровольной сдаче присоединяются студенты высших учебных заведений. В этот раз пополнить запасы крови пришли учащиеся факультетов Пензенского государственного университета.

Посетив однажды, многие из них приходят сюда постоянно. К автобусу выездной бригады Пензенского областного клинического центра крови студенты выстраиваются в очередь. В ней и старшие курсы, и те, кто в этом году только начал свое обучение в вузе. И те, и те перед процедурой волнуются.

«Я сдаю уже третий раз. Считаю, что донор - это человек, который помогает тем людям, у которых какие-то проблемы», - отметила студентка ПГУ Мария Петрякова.

«Я в первый раз сдаю. У меня не получалось по разным причинам: был недобор веса, что-то съела не то перед сдачей крови. Я думаю, что донорство у меня для того, чтобы закрепить себя в этом мире, быть полезной и помочь кому-то еще. Я думаю, что это важно в современном возрасте», - прокомментировала студентка ПГУ Маргарита Соловьева.

В этом пункте все проходит также, как и в стационарном: заполняется анкета, сдаются анализы, врач расспрашивает о самочувствии донора, измеряется артериальное давление. Лишь после всего комплекса исследований решается, сможет ли человек сдать кровь. Всем желающим заранее раздали и специальные памятки.

«Всегда говорю, что кроме хочу, еще должно быть могу сдать. Бывают некоторые противопоказания: болезнь, отклонения лабораторных показателей крови. Есть нюансы, но это временные отводы. С учетом изменений потом можно сдать», - рассказал заведующий выездной бригадой, врач-трансфузиолог Пензенского областного клинического центра крови Вячеслав Эрюжев.

Один донор может сдать до 450 миллилитров крови. На это в среднем уходит около десяти минут. Особое внимание тем, кто решил стать донором впервые.

«Хочу сказать, что достаточно страшно, но сейчас поняла, что не больно и все хорошо», - отметила студентка ПГУ Светлана Кулагина.

После процедуры за состоянием доноров внимательно следят еще несколько минут и лишь после этого отпускают домой. Впереди студентов, сдавших кровь, ждут несколько выходных дней, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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