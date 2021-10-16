Александр Еременко рассказал о развитии в регионе театральной инклюзии

15 октября - День рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Для жителей нашей области эта дата имеет особое значение, ведь именно пензенские «Тарханы» по праву называют родным домом классика. Великому поэту посвящен и стартовавший в этот день первый в нашем регионе театральный социальный фестиваль.

«Мы, конечно, планировали провести полноценный фестиваль, с показами, со зрителями, но так сложилось. Коллективы готовились, поэтому наш фестиваль пройдет в режиме онлайн, значит все спектакли на нашей площадке будут показаны в интернете, все записи можно будет посмотреть в любое удобное время», - рассказал менеджер проекта «Творчество и спорт» для людей с проблемами зрения Александр Еременко.

Об участниках фестиваля, постановках, а также о том, что делается в регионе для развития театральной инклюзии, смотрите в программе «Экспресс. Теме» (16+). Посмотреть ее можно на официальном сайте телеканала.