2:32
16.10.2021г.
Ко Дню работника дорожного хозяйства в Пензе отметили лучших специалистов отрасли

Ко Дню работника дорожного хозяйства в Пензе отметили лучших специалистов отрасли

Сб, 16.10.21 01:43
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15 октября в Пензе поздравления с профессиональным праздником принимали работники дорожного хозяйства. Это событие, начиная с 2000 года, отмечается в третье воскресенье октября. Церемония открытия обновленной доски почета лучших специалистов этой отрасли прошла в центре города.

На церемонии открытия обновленной доски почета, благодарности и грамоты вручили организациям региона и наиболее отличившимся сотрудникам отрасли. Свой личный вклад в ремонт и благоустройство дорог в Малосердобинском и Колышлейском районах внес и Вячеслав Горшков. Прежде он долгое время работал на кондитерском производстве, отвечал за замес теста. Теперь же в совершенстве освоил специальность тракториста.

«Зимой день и ночь работаем, чтобы люди проезжали», - рассказал тракторист дорожной организации Вячеслав Горшков.

«Благодаря вам развивается и сельское хозяйство, промышленность, повышается инвестиционная привлекательно региона. Отдельно хочу сказать спасибо ветеранам», - отметил вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов.

В Пензенской области в 2021 году новое асфальтовое покрытие появилось на шестистах километрах дорог. Специалисты подрядных организации, начиная от руководства и заканчивая рядовыми сотрудниками, гарантировали качество выполненных работ.

«К счастью, в Пензенской области эта система выстроена, она работает. Об этом говорят и те показатели, те достижения, которые гордится вся область. Дорожники хорошо работают у нас», - отметил врио министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

В следующем, 2022 году, объем задач, возложенных на организации этой отрасли, вырастет в разы. Помимо работ по реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ, будут приводиться в порядок транспортные артерии крупных пензенских сел. Деньги на это поступят из областного бюджета, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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