Ко Дню работника дорожного хозяйства в Пензе отметили лучших специалистов отрасли

15 октября в Пензе поздравления с профессиональным праздником принимали работники дорожного хозяйства. Это событие, начиная с 2000 года, отмечается в третье воскресенье октября. Церемония открытия обновленной доски почета лучших специалистов этой отрасли прошла в центре города.

На церемонии открытия обновленной доски почета, благодарности и грамоты вручили организациям региона и наиболее отличившимся сотрудникам отрасли. Свой личный вклад в ремонт и благоустройство дорог в Малосердобинском и Колышлейском районах внес и Вячеслав Горшков. Прежде он долгое время работал на кондитерском производстве, отвечал за замес теста. Теперь же в совершенстве освоил специальность тракториста.

«Зимой день и ночь работаем, чтобы люди проезжали», - рассказал тракторист дорожной организации Вячеслав Горшков.

«Благодаря вам развивается и сельское хозяйство, промышленность, повышается инвестиционная привлекательно региона. Отдельно хочу сказать спасибо ветеранам», - отметил вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов.

В Пензенской области в 2021 году новое асфальтовое покрытие появилось на шестистах километрах дорог. Специалисты подрядных организации, начиная от руководства и заканчивая рядовыми сотрудниками, гарантировали качество выполненных работ.

«К счастью, в Пензенской области эта система выстроена, она работает. Об этом говорят и те показатели, те достижения, которые гордится вся область. Дорожники хорошо работают у нас», - отметил врио министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

В следующем, 2022 году, объем задач, возложенных на организации этой отрасли, вырастет в разы. Помимо работ по реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ, будут приводиться в порядок транспортные артерии крупных пензенских сел. Деньги на это поступят из областного бюджета, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.