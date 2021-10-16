В селе Булычево Иссинского района открылся новый ФАП

Всего же 2021 году в сельских территориях построят 84 модульных медицинских пункта. ДЕсять из них - это врачебные амбулатории и 74 - фельдшерско-акушерские пункты. На эти цели по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения в Пензенской области» выделено почти 270 миллионов рублей. Все силы в этих новых объектах сейчас направлены на организацию прививочной кампании от коронавируса.

«И внуки приезжают постоянно, как-то семья моя тоже, вакцинированы все. Я - пенсионерка, тоже решила», - прокомментировала жительница села Булычево Иссинского района Нина Бормаченкова.

Нине Бормаченковой- 60. Коронавирусом женщине за весь период пандемии удалось не заболеть. Но все же пенсионерка решила не надеяться на удачу и сделать прививку. В селе Булычево сейчас более 800 жителей. Это один из самых крупных населенных пунктов в Иссинском районе. И заболеваемость Covid-19, как по всей области, здесь продолжает бить рекорды. В этом году по инициативе Олега Мельниченко из резервного фонда правительства области были выделены средства на то, чтобы построить в селе новый фельдшерско-акушерский пункт.

«ФАП очень нужен, народу здесь очень много и без участкового врача, фельдшера - никак. Все виды вакцины у нас есть и в достаточном количестве», - рассказала медицинская сестра фельдшерско-акушерского пункта Наталья Абрамова.

К температурящим больным из ФАПа фельдшеры и медицинские сестры приходят на дом. Вакцину и врачей в села из участковой больнице доставляют на специальном транспорте. Его также закупили в этом году на средства из регионального бюджета. Как говорят врачи, это позволило сделать прививочную компанию более оперативной.

«Вакцинация идет у нас, как на стационарном пункте в участковой больнице, так и выездными мобильными бригадами на фельдшерско-акушерских пунктах и на дому. План вакцинации у нас выполнен более чем на 60%. Она идет очень активно, потому что люди понимают, что это единственная мера спасения от страшной инфекции. Прививается как трудоспособное население, так и жители старше 60 лет», - отметила главный врач Иссинской участковой больницы Юлия Тивикова.

Людей этой возрастной категории в районе привито более 70%. При необходимости жителей доставляют на спецтранспорте от социального управления. Недостатка в вакцине и расходниках, замечают медики, в районе нет, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.