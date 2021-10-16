Как в Пензе осуществляется доставка лекарств людям, заболевшим коронавирусом

С ростом числа больных, заразившихся коронавирусной инфекцией, увеличилась и нагрузка на поликлиники областного центра. Также вырос спрос на бесплатные лекарства от Covid-19. Съемочная группа телеканала «Экспресс» попыталась выяснить, как действует механизм обеспечения медикаментами людей, лечащихся дома.

Это одно из помещений аптечного склада, работающего на базе городской поликлиники №2. Сюда ежедневно поступает вся информация о людях, нуждающихся в обеспечении бесплатными лекарствами. Обязанность фармацевта - подобрать медикаменты. Для каждого человека - отдельный пакет с таблетками.

Эта система начала действовать еще в середине ноября 2020 года и за это время ни разу не дала сбой. Данные о пациентах с положительным тестом на ковид и проходящих лечение на дому, поступают в call-центр и оттуда распределяются по поликлиникам Пензы, к которым прикреплены заболевшие. После обработки информации, врачи выписывают рецепты.

«Затем они доставляются в аптеку, которая расположена на Володарского. Она - единственная на все 14 поликлиник. Дальше формируются, уже согласно схеме лечения, пакеты с медикаментами», - рассказала заведующая ГБУЗ «Городская поликлиника №2» Любовь Макарова.

И только после этого медработники отправляются в путь. И он неблизкий, учитывая, сколько пензенцев, заболевших «короной», нуждаются помощи. Нужно не просто передать пакет с таблетками, но и подробно объяснить, как их принимать.

«Ну адресов от двадцати и более, всегда по-разному. В зависимости от того, сколько положительных мазков приходит», - прокомментировала участковая медицинская сестра ГБУЗ «Городская поликлиника №2» Наталья Боронина.

Чтобы обеспечить лекарствами от ковида всех, кто в них нуждается, по городу приходится порой накрутить не один десяток километров. Так что, если вы, находясь за рулем, увидите машину с надписью «Спасибо врачам» - пропустите ее, ведь где-то ее очень ждут. И от того, насколько своевременно человек получит медикаменты, будет зависеть не только его здоровье, но, порой, и жизнь, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.