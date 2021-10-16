6:49
16.10.2021г.
Как в Пензе осуществляется доставка лекарств людям, заболевшим коронавирусом

Как в Пензе осуществляется доставка лекарств людям, заболевшим коронавирусом

Сб, 16.10.21 05:43
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С ростом числа больных, заразившихся коронавирусной инфекцией, увеличилась и нагрузка на поликлиники областного центра. Также вырос спрос на бесплатные лекарства от Covid-19. Съемочная группа телеканала «Экспресс» попыталась выяснить, как действует механизм обеспечения медикаментами людей, лечащихся дома.

Это одно из помещений аптечного склада, работающего на базе городской поликлиники №2. Сюда ежедневно поступает вся информация о людях, нуждающихся в обеспечении бесплатными лекарствами. Обязанность фармацевта - подобрать медикаменты. Для каждого человека - отдельный пакет с таблетками.

Эта система начала действовать еще в середине ноября 2020 года и за это время ни разу не дала сбой. Данные о пациентах с положительным тестом на ковид и проходящих лечение на дому, поступают в call-центр и оттуда распределяются по поликлиникам Пензы, к которым прикреплены заболевшие. После обработки информации, врачи выписывают рецепты.

«Затем они доставляются в аптеку, которая расположена на Володарского. Она - единственная на все 14 поликлиник. Дальше формируются, уже согласно схеме лечения, пакеты с медикаментами», - рассказала заведующая ГБУЗ «Городская поликлиника №2» Любовь Макарова.

И только после этого медработники отправляются в путь. И он неблизкий, учитывая, сколько пензенцев, заболевших «короной», нуждаются помощи. Нужно не просто передать пакет с таблетками, но и подробно объяснить, как их принимать.

«Ну адресов от двадцати и более, всегда по-разному. В зависимости от того, сколько положительных мазков приходит», - прокомментировала участковая медицинская сестра ГБУЗ «Городская поликлиника №2» Наталья Боронина.

Чтобы обеспечить лекарствами от ковида всех, кто в них нуждается, по городу приходится порой накрутить не один десяток километров. Так что, если вы, находясь за рулем, увидите машину с надписью «Спасибо врачам» - пропустите ее, ведь где-то ее очень ждут. И от того, насколько своевременно человек получит медикаменты, будет зависеть не только его здоровье, но, порой, и жизнь, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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