Тренера, спасшего детей в Нижнеломовском бассейне, наградили почетной медалью

Указом президента страны Владимира Путина педагог дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района Пензенской области Елена Демина удостоена высокой награды - медали «За спасение погибавших».

Напомним, 24 апреля в бассейне «Волна» Нижнеломовского района произошел выброс паров хлора. В это время там занимались дети. В результате, 20 несовершеннолетних получили отравление.

«В первую очередь мне необходимо было детей эвакуировать из чаши бассейна. Некоторые у меня с заднего входа выбежали, раздетые совершенно, в купальниках, мокрые. Когда я видела, что у меня две маленьких девочки рвет, а мальчишка плачет на цыпочках, вдохнуть не может. Я приняла решение, что дело просто так оставлять нельзя, надо вызывать быстрее «скорую», - рассказала Елена Демина.

Тренер Елена Демина быстро сориентировалась в ситуации и вывела детей из помещения. Это позволило избежать серьезных последствий. Следователи установили, что причиной ЧП стал опрометчивый поступок одного из руководителей учреждения. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.