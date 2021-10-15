В Пензенской области число коек для заболевших ковидом детей увеличили в шесть раз

В Пензенской области дети все чаще стали заражаться коронавирусом. Об этом на пресс-конференции рассказала врио заместителя министра здравоохранения Марина Воробьева.

По ее словам, если в предыдущие волны коронвируса для детей было в регионе всего 20 инфекционных коек, то сейчас развернуть 120.

«Поэтому мы говорим о том, что вакцинироваться необходимо не только пожилым людям, не только тем, кто имеет хронические заболевания, но и семьям с детьми, парам, планирующим беременность. К сожалению, заболевают родители, бабушки и дедушки. Если они нуждаются в стационарном лечении, то детей, у которых тоже имеются положительные мазки буквально не с кем оставить. Это большая проблема.

Если родители находятся в больнице, с бабушкой и дедушкой, которые еще не переболели, тоже оставить опасно – они могут заразиться, а в преклонном возрасте ковид особенно опасен. В какое-то учреждение отправить таких детей мы тоже не можем, потому что они контактировали с заразившимися. Поэтому родителям нужно думать о том, что будет с ребенком, если они заболеют», - сказала Марина Воробьева.

Напомним, Марина Воробьева также ранее рассказала о тяжелом течении коронавируса у беременных женщин.