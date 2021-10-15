Губернатор отправил в отставку Александра Воронкова

Об этом сообщили в официальном аккаунте пензенского правительства в «Телеграмме». Там же отмечается, что «временно исполнять обязанности главы минобра будет Алла Маркова».

Стоит отметить, что о назначении большинства министров губернатор сообщил на оперативном совещании 11 октября. Александр Воронков в числе немногих остался с приставкой «врио», то есть утверждения в должности он так и не получил. Еще до выборов Олег Мельниченко высказывал ряд претензий к работе Александра Геннадьевича.

Воронков возглавлял региональный минобр с 2015 года. До этого работал начальником департамента СМИ, главой администрации Бессоновского района. В 2008-2011 годах был заместителем министра образования.