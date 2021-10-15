Пензенские кафе проверяют на обслуживание посетителей без QR-кода

В Пензе проходят рейды по местам общепита. Сотрудники мэрии совместно с работниками профильных министерств и ведомств проверяют выполнение постановления губернатора в части обслуживания клиентов только с QR-кодами.

Проверка прошла в нескольких кафе. В некоторых из них были обнаружены нарушения. Например, в одном из заведений в Терновке посетителя обслуживали без наличия QR-кода.

«На юридическое лицо сотрудниками полиции собран материал для последующего принятия мер административного воздействия», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что рейды проходят регулярно. Помимо проверок на QR-коды, в заведениях общепита и торговых центрах выясняют, все ли соблюдают масочный режим.

Всего со 2 января по 14 октября на соблюдение масочного режима проверили 26 044 объекта потребительского рынка. Правоохранители составили 9 336 протоколов на посетителей торговых объектов о «Невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Напомним, документ, вносящий изменения в постановление губернатора о режиме повышенной опасности, опубликовали на сайте правительства области 13 октября. В нем было сказано, что в заведениях общепита можно обслуживать только посетителей с QR-кодами о вакцинации против ковида либо о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании.