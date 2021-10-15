В некоторых районах Пензенской области временно не будет света. График

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение в некоторых районах области.

Отключения будут проводиться по следующему графику:

18 октября с 9:00 до 17:00

Бессоновский район:

с. Бессоновка (Ул. Российская, Совхозная, Донская, Родниковая, Звездная, Колхозная, Тихая. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-й проезд Сурикова);

с. Грабово (Ул. Красная горка, Советская, Колхозная, Придорожная, 2-я Южная, Южная, Мелиораторов, Строителей, Западная поляна, Молодежная, Ново-Западная, Рабочая, Лесная, 2-я Лесная, 2-я Полевая, Терешковой, Речная, 2-я Речная, Грибова, Шоссейная).

Наровчатский район:

с. Наровчат (ул. Гагарина, Интернациональная, Куйбышева, Куприна, М. Горького);

с. Грачевка (ул. Заречная).

Пачелмский район:

п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина)

р.п. Пачелма (ул. Чехова);

19 октября с 9:00 до 17:00

Каменский район:

г. Каменка (ул. Коммунальная; Первомайская; М. Трудовая, М. Ключевая, Б. Ключевая, Садовый тупик, Садовая; Нагорная, Октябрьская; Уральская, Зеленая, М. Зеленая);

Наровчатский район:

с. Нарочат (ул. Северная).

Пачелмский район:

п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина)

р.п. Пачелма (ул. Чехова);

Пензенский район:

С. Богословка (ул. Ленина, Автомобилистов, Молодежная, Озерная, Терешкова, Чкалова, Советская, Буденного, Королева, Луговая, Спортивная, Суворова, Садовая, Березовая).

20 октября с 9:00 до 17:00.

Нижнеломовский район:

с. Норовка (ул. Тархова, Молодежная).

21 октября с 9:00 до 17:00.

Нижнеломовский район:

с. Норовка (ул. Тархова, Молодежная).

Пензенский район:

с. Загоскино (ул. Горячий переулок, Дальний поселок, Заречная, Комаровка, Муратовка, Озерная, Советская, Совхозная, Экспериментальная).

22 октября с 9:00 до 17:00.

Пензенский район:

с. Загоскино (ул. Горячий переулок, Дальний поселок, Заречная, Комаровка, Муратовка, Озерная, Советская, Совхозная, Экспериментальная).

25 октября с 9:00 до 17:00

Иссинский район:

с. Солосцово (ул. Центральная).

Лунинский район:

с. Манторово (ул. Мира);

с. Сандерки (ул. Приозерная).

Пензенский район:

р.п.Шемышейка (ул. Свердлова, Яксарова).

26 октября с 9:00 до 17:00

Иссинский район:

c. Широкоисс;

с. Солосцово (ул. Центральная).

Лунинский район:

р.п. Лунино (ул. Мичурина);

с. Манторово (ул. Пугачева).

Пензенский район:

р.п.Шемышейка (ул. 40 лет Октября, Дзержинского).

г. Пенза (ул. Бийская).

27 октября с 9:00 до 17:00

Иссинский район:

с. Никольск (ул. заречная).

Лунинский район:

р.п. Лунино (ул. Заводская);

с. Ломовка (ул. Титова).

27 октября с 9:00 до 17:00

Пензенский район:

г Пенза (ул. Бийская).

р.п. Шемышейка (ул. Мира, Лекарева).

28 октября с 9:00 до 17:00

Иссинский район:

с/з широкоисский (ул. Садовая);

Лунинский район:

п. Иванырсинский Лесозавод (ул. Заводская, Лесная, Предречная);

с. Засурское;

с. Иванырс (ул. Молодежная).

Пензенский район:

г Пенза (ул. Бийская);

р.п.Шемышейка (ул. Дзержинского, Ленина,Набережная).

с. Константиновка (ул. Новая, Придорожная, Советская).

29 октября с 9:00 до 17:00

Иссинский район:

Приволье (ул. Набережная).

Лунинский район:

с. Ломовка (ул. Юбилейная);

с. Манторово (ул. Мира).

Пензенский район:

г Пенза (ул. Бийская);

р.п. Шемышейка (ул. 50 лет ВЛКСМ, Ленина, Школьная).

с. Кучки (ул. Аптечный переулок, Набережный переулок, Петровская, Подгорная, Центральная, Ветеранов).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети

Волга» - «Пензаэнерго» ремонтных работ будет приостановлено

электроснабжение по следующему графику:

1 ноября с 9:00 до 17:00

Бековский район:

с. Николаевка (ул. Центральная);

х. Крутой (ул. Центральная).

Бессоновский район:

с. Грабово (ул. Юбилейная, Терешковой, Чехова, Полевая. Пер.Полевой);

г. Пенза (ул. Дорожная);

п. Вольный (ул. Привольная, Заовражная);

п. Плевой (ул. Полевая);

с. Грабово (ул. Совхозная, Подгорная);

с. Вазерки (ул. Новая, Елшанка);

с. Леонидовка (ул. Зеленая);

с. Лопатки (ул. Светлая, Песочная, Пролетарская, Центральная, Молодежная);

с. Пролетаровка, (ул. Заречная);

с. Чемодановка (ул. Дорожная).

Городищенский район:

с. Ср.Елюзань (ул. Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г.Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М.Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная);

с. Дигилевка (ул. Городищенская).

Каменский район:

г. Каменка (ул. Чернышевского; Чкалова; Радищева; Литейная; Светлая, Ломовская; Луговая; Железнодорожная; Привокзальная);

с. Головинская Варежка (ул. Свободы, Крестьянская, Поперечная, Юдина, Пролетарская, Северная, Сборная, Солнечная);

с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачева, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодежная);

с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодежная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

д. Ключи (ул. Центральная);

с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

д. Бессоновка (ул. Зеленая, Кустовка);

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

c. Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая)

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. Анучино (ул. Подгорная, Максутовка, Дубенщино, Горка, Александровка, Рябинушки, Центральная);

с. Кочетовка (ул. Вольная, Мыльникова, Максутова, Центральная, Совхозная, Садовая);

с. Гаи.

Камешкирский район:

с. Русский Камешкир (ул. Техническая, Маслозаводская, Автодорожная, Белинского, Ленина, Солнечная, Ясная, Молодежная, пер. Верхний, Луговой, Нижний, Солнечный);

с. Пестровка (ул. Западная, Центральная, Восточная, Мира, Молодежная, пер. Восточный);

с. Болтино (ул. Школьная, Нагорная, Украинская).

Колышлейский район:

с. Красная Горка (ул. Гвардейская, Еремина, Комсомольская, Магистральная, Мало-Садовая, Мира, Молодежная, Московская, Новая, Октябрьская, Пензенская, Рабочая, Садовая, Сады, Сердобская, Советская, Южная);

п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с. Телегино (ул. Центральная, Почтовая);

с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

д. Плещеевка (ул. Первомайская, Садовая);

д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная);

с. Названовка (ул. Восточная, Красный курган, Мира, Пензенская).

Кузнецкий район:

с. Большой Труев (ул. Южная, Строителей, Измайлова, Новая, Центральная, Прудная, пер. Центральный);

с. Малый Труев (ул. Больничная, Клубная, Молодежная, Степная, Дорожная, Рабочая, Мустакаева, пер. Дорожный);

п. Евлашево (ул. Луговая, Советская);

с. Татарский Канадей (ул. Мира, Школьная, Г. Кутуя, Луговая, Полевая, Раздольная, Степная, Западная, Набережная, Новая, Молодежная, Овражная, Приовражная, Заречная, Лесная, Родниковая, Садовая, пер. Школьный, Г. Кутуя, Родниковый, Центральный, Заречный, Мира, Садовый);

с. Шишовка (ул. Гражданская);

с. Ульяновка (ул. Зеленая, Ленинская, Родиковая, Черемушки).

Лопатинский район:

с. Верешим (ул. Заречная);

с. Белогорье (ул. Садовая).

Лунинский район:

с. Старая Степановка (ул. Парковая, Центральная);

Малосердобинский район:

с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М. Горького, Гладкова, Буденого);

с. Старое Славкино (ул. Лесная, Молодежная, Советская, Калинина, Чапаева).

Мокшанский район:

с. Новая Поляна;

с. Коммуна;

с. Чернозерье (ул. Потапова, Кульмановка, Шалим, Базарная площадь).

Никольский район:

г. Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Московская, Набережная, Парковая, Пензенская, Энгельса, Верхняя, Ленина, Октябрьская, Пацаева, Репина, Специалистов, Школьная, 40 лет Победы, Залесная, Сорокина, Цветочная, Гагарина, Коммунистическая, Фарфоровая, Вертузаева, Красная, Пензенская, Речная, Фурманова, Нагорная, Полевая, Сельская, Сурская, пер. Школьный, Залесный, Сосновый, Цветочный);

с. Старая Селя (ул. Центральная).

Неверкинский район:

с. Березовка (ул. Красная Горка, Колхозная, Советская, Заречная, Пролетарская, Дубровка).

Пензенский район:

с. Лисовка (ул. Дачная);

с. Михайловка (ул. Луговая);

с. Надеждино (ул. Школьная, ул Сельская, ул. Полевая, ул. Строительная, ул. Центральная);

с. Ермолаевка (ул. Гагарина, Мира, Садовая, Молодежная);

с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей, Заречная);

с. Октябрьское (ул. Садовая);

с. Улановка (ул. Новая, Центральная, Полевая, Молодежная);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Совхозная, Павловская, Молодежная, Школьная, пер. Молодежный);

с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Волхон-Умет (ул. Дорожная);

с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая,);

с. Бекетовка (ул. Речная);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

с. Кромщино (ул. Новая, Дорожная, Железнодорожная).

Сердобский район:

п. Школьный (ул. Центральная);

г. Сердобск (ул. Ленина, Куйбышева, М. Горького, Шишковка, Красноармейская, Ильинская, Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, пр. Колхозный, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, Циолковского, пер. Ленинский, Аптекарский, Счастливый);

с. Рощино (ул. Луговая, Счастливая, Новомосковская).

Сосновоборский район:

р.п. Сосновоборск: (ул. Калинина, пер. Фабричный, Пионерская, Коммунальная, Северная, Ленина, Сельхозтехника, Кададинская).

Тамалинский район:

р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, проезд. Александровский);

с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с. Барышниково (ул. Барышниково);

с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

с. Садовое (ул. Садовая);

с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

с. Куликовка (ул. Центральная);

с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с. Невежкино (ул. Невежкино);

с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Луговой, Транспортный);

с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

с. Липовка (ул. Верхняя);

с. Скачевка (ул. Скачевская);

п. Степной (ул. Северная);

с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

с. Красавка (ул. Степная);

с. Мача (ул. Колхозная).

2 ноября с 9:00 до 17:00

Бековский район:

с. Николаевка (ул. Центральная);

х. Крутой (ул. Центральная).

Бессоновский район:

с. Грабово (ул. Юбилейная, Терешковой, Чехова, Полевая. Переул.Полевой);

с.Анновка (ул. Дачная);

с.Вазерки (ул. Вишневка);

с.Кроптово (ул. Заря, Луговая, Молодежная, Центральная);

с.Степное Полеологово (ул. Березовая, Ветеранов, Вишневая, Дружбы, Заречная, Колхозная, Мелиораторов, Нагорная, Новая, Плотина, Совесткая, Фестивальная);

с.Степное Смагино (ул. Луговая).

Городищенский район:

с. Ср.Елюзань (ул. Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г.Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М.Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная);

с. Дигилевка (ул. Мельничная, Нагорная, Приовражная).

Каменский район:

г. Каменка (ул. М. Белинская, Белинская; Гражданская);

с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачева, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодежная);

с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодежная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

д. Ключи (ул. Центральная);

с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

д. Бессоновка (ул. Зеленая, Кустовка);

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

с. Батрак (ул. Луговая, Молодежная, Школьная, Совхозная, Советская) c.Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая);

с. Анучино (ул. Подгорная, Максутовка, Дубенщино, Горка, Александровка, Рябинушки, Центральная);

с. Кочетовка (ул. Вольная, Мыльникова, Максутова, Центральная, Совхозная, Садовая);

с. Гаи.

Камешкирский район:

с. Пестровка (ул. Центральная, Мира, Молодежная, Полевая);

с. Ключи (ул. Заречная, Центральная);

с. Большой Умыс (ул. Заречная, Лесная сторожка, Молодежная, Овражная, Орлова, Парковая, Садовая, Центральная, Школьная, пер. Первый).

Колышлейский район:

с. Красная Горка (ул. Гвардейская, Еремина, Комсомольская, Магистральная, Мало-Садовая, Мира, Молодежная, Московская, Новая, Октябрьская, Пензенская, Рабочая, Садовая, Сады, Сердобская, Советская, Южная);

п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с. Телегино (ул.Больничная, Молодежная, Почтовая, Школьная, Заводская, Рабочая, Садовая);

с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

д. Плещеевка (ул. Молодежная, Первомайская, Садовая);

д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

с. Скрипицино (ул. Скрипицинская);

с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

Кузнецкий район:

с. Большой Труев (ул. Южная, Строителей, Измайлова, Новая, Центральная, Прудная, пер. Центральный);

с. Малый Труев (ул. Больничная, Клубная, Молодежная, Степная, Дорожная, Рабочая, Мустакаева, пер. Дорожный);

п. Евлашево (ул. Луговая, Советская);

с. Татарский Канадей (ул. Мира, Школьная, Г. Кутуя, Луговая, Полевая, Раздольная, Степная, Западная, Набережная, Новая, Молодежная, Овражная, Приовражная, Заречная, Лесная, Родниковая, Садовая, пер. Школьный, Г. Кутуя, Родниковый, Центральный, Заречный, Мира, Садовый);

с. Шишовка (ул. Гражданская);

с. Ульяновка (ул. Зеленая, Ленинская, Родиковая, Черемушки).

Лопатинский район:

с. Дубровское (ул. Советская, Рабочая).

Лунинский район:

с. Старая Степановка (ул. Центральная);

Малосердобинский район:

с. Топлое (ул. Зажигина, Кузятовка, Чуварлеевка, Мира, Молодежная);

с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М. Горького, Гладкова, Буденого).

Мокшанский район:

с. Рамзай (ул. Желиховского,Ратаниной,Ленина, Спортивный, Строителей, Мичурина, Криулина, Московская, Нагорная, Курмыш, Новечки, Пушкарская, Вишневая).

Наровчатский район:

с. Наровчат (ул. Гагарина, М.Горького, Чкалова).

Неверкинский район:

с. Старая Андреевка (ул. Советская, Садовая, Славы, Колхозная, Победы).

Никольский район:

с. Вечкилей (ул. Овражная, Центральная, Ивановка, Лесная, пер. Лесной);

с. Новиковка (ул. Главная, Почтовая, Советская);

г. Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Московская, Набережная, Парковая, Пензенская, Свободы, Специалистов, Энгельса, Красная, Пензенская, Сурская).

Пензенский район:

с. Лисовка (ул. Дачная);

с. Михайловка (ул. Луговая);

с. Надеждино (ул. Школьная, ул Сельская, ул. Полевая, ул. Строительная, ул. Центральная);

с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

с. Бекетовка (ул. Речная);

с. Кромщино (ул. Новая, Дорожная, Железнодорожная);

с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Кондоль (ул. Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер. Лесной);

с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Совхозная, Павловская, Молодежная, Школьная, пер. Молодежный);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная).

Сердобский район:

п. Школьный (ул. Центральная);

г. Сердобск (ул. Солнечная, Кирпичная, М. Горького, Красная, Гоголя, Гагарина, Яблочкова, Циолковского, Балашовская, Мичурина, Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, пр. Колхозный, Мичурина, Калинина, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, пер. Счастливый, Ленинский, Аптекарский, Красный);

c. Софьино (ул. Пушкина).

Сосновоборский район:

р.п. Сосновоборск: (ул. Калинина, пер. Фабричный, Пионерская, Коммунальная, Северная, Ленина, Сельхозтехника, Кададинская).

Тамалинский район:

р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, проезд. Александровский);

с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с. Барышниково (ул. Барышниково);

с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

с. Садовое (ул. Садовая);

с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

с. Куликовка (ул. Центральная);

с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с. Невежкино (ул. Невежкино);

с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Луговой, Транспортный);

с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

с. Липовка (ул. Верхняя);

с. Скачевка (ул. Скачевская);

п. Степной (ул. Северная);

с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

с. Красавка (ул. Степная);

с. Мача (ул. Колхозная).

3 ноября с 9:00 до 17:00

Бековский район:

с. Николаевка (ул. Центральная);

х. Крутой (ул. Центральная).

Бессоновский район:

д. Александровка (ул. Лесная, Мазуровка, Новые дворы, Крюковка);

с. Грабово (ул. Юбилейная, Терешковой, Чехова, Полевая. Переул.Полевой);

с.Вазерки (ул. Вишневка);

с.Васильевка (СНТ Росинка+, Волна);

с.Васильевка (ул. Дачная).

Городищенский район:

с. Ср.Елюзань (ул. Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г.Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М.Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная);

с. Трескино (ул. Солнечная).

Каменский район:

с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачева, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодежная);

с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодежная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

д. Ключи (ул. Центральная);

с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

д. Бессоновка (ул. Зеленая, Кустовка);

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

с. Анучино (ул. Максутова, Подгорная, Горка, Центральная, Дубенщино, Александровка, Рябинушки);

c.Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая)

г. Каменка (ул. Баумана, Родниковая, Комарова, Герцена, Юбилейная, Атмисская, Малая Белинская, Белинская, Паршина, Бурденко, Некрасова, Гайдара, Чапаева, Мичурина, Театральный проезд, Софийская, Болгарская, Профсоюзная, Совхозная, Урицкого);

с. Анучино (ул. Подгорная, Максутовка, Дубенщино, Горка, Александровка, Рябинушки, Центральная);

с. Кочетовка (ул. Вольная, Мыльникова, Максутова, Центральная, Совхозная, Садовая);

с. Гаи.

Камешкирский район:

с. Чумаево (ул. Больничная, Заречная, Мира, Молодежная, Овражная, Окружная, Центральная, Чаадаева, Школьная, пер. Школьный);

с. Тарасовка (ул. Зеленая, Садовая).

Колышлейский район:

с. Красная Горка (ул. Гвардейская, Еремина, Комсомольская, Магистральная, Мало-Садовая, Мира, Молодежная, Московская, Новая, Октябрьская, Пензенская, Рабочая, Садовая, Сады, Сердобская, Советская, Южная);

п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с. Телегино (ул. Заводская, Новая, Огородная, Полевая, Школьная, Дорожная, Маслозаводская, Мостовая, Центральная, Садовая);

с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

д. Плещеевка (ул. Молодежная, Первомайская, Садовая);

с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

Кузнецкий район:

с. Большой Труев (ул. Южная, Строителей, Измайлова, Новая, Центральная, Прудная, пер. Центральный);

с. Малый Труев (ул. Больничная, Клубная, Молодежная, Степная, Дорожная, Рабочая, Мустакаева, пер. Дорожный);

п. Евлашево (ул. Луговая, Советская);

с. Татарский Канадей (ул. Мира, Школьная, Г. Кутуя, Луговая, Полевая, Раздольная, Степная, Западная, Набережная, Новая, Молодежная, Овражная, Приовражная, Заречная, Лесная, Родниковая, Садовая, пер. Школьный, Г. Кутуя, Родниковый, Центральный, Заречный, Мира, Садовый);

с. Шишовка (ул. Гражданская);

с. Ульяновка (ул. Зеленая, Ленинская, Родиковая, Черемушки).

Лопатинский район:

с. Сосновка (ул. Нагорная).

Лунинский район:

с. Ломовка (ул. Юбилейная);

Малосердобинский район:

с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М. Горького, Гладкова, Буденого).

Мокшанский район:

с. Николаевка;

с.Михайловка (ул. Советская);

Наровчатский район:

с. Б.Кирдяшево (ул. Лесная, Молодежная, Садовая, Сельская, Центральная).

Неверкинский район:

с. Сосновый Овраг (ул. Куйбышева, Центральная, Полевая, пер. Октябрьский).

Никольский район:

с. Столыпино (ул. Почтовая, Заводская, Нагорная, Центральная, Заречная, Речная, Лесхозная, Совхозная, Центральная, Лесная, Молодежная, Почтовая, пер. Школьный);

с. Усовка (ул. Строителей, Центральная);

с. Красное (ул. Верхняя, Нижняя);

г. Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Московская, Набережная, Парковая, Пензенская, Свободы, Специалистов, Энгельса, Вертузаева, Красная, Курцаева).

Пензенский район:

с. Воскресеновка (ул. Октяборьская, ул. Мира, ул. Велозаводская, ул.Нововселов, ул Южная);

с. Марьевка (ул. Речная, Дачная);

с. Кромщино (ул. Новая, Дорожная, Железнодорожная);

с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей, Заречная);

с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

с. Бекетовка (ул. Речная);

с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная).

Сердобский район:

п. Школьный (ул. Центральная);

г. Сердобск (ул. Калинина, Губина, Чапаева, Ст. Разина, Б. Берег, Комсомольская, Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, Гоголя, Гагарина, Яблочкова, Циолковского, Балашовская, Мичурина, Ленина,

пр. Колхозный, Мичурина, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, пер. Счастливый, Губина, Некрасова, Чехова, Щорса, Красный, 4-переулок, 5-переулок);

c. Софьино (ул. Лесная, Новая).

Сосновоборский район:

р.п. Сосновоборск: (ул. Калинина, пер. Фабричный, Пионерская, Коммунальная, Северная, Ленина, Сельхозтехника, Кададинская).

Спасский район:

с. Устье (ул. Новая, Пролетарская).

Тамалинский район:

р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, проезд. Александровский);

с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с. Барышниково (ул. Барышниково);

с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

с. Садовое (ул. Садовая);

с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

с. Куликовка (ул. Центральная);

с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с. Невежкино (ул. Невежкино);

с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Луговой, Транспортный);

с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

с. Липовка (ул. Верхняя);

с. Скачевка (ул. Скачевская);

п. Степной (ул. Северная);

с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

с. Красавка (ул. Степная);

с. Мача (ул. Колхозная).

6 ноября с 9:00 до 17:00

Городищенский район:

с. Ср.Елюзань (ул. Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г.Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М.Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная).

Никольский район:

г. Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, ул Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Московская, Набережная, Парковая, Пензенская, Свободы, Специалистов, Энгельса).

Пензенский район:

с. Кондоль (ул. Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей, Заречная);

с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Князевка (ул. Рабочая, Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

с. Улановка (ул. Новая, Центральная, Полевая, Молодежная);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Совхозная, Павловская, Молодежная, Школьная, пер. Молодежный);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина).

Сердобский район:

г. Сердобск (ул. 4-переулок, 5-переулок, 6-переулок, 7-переулок, пр. Калинина, пер. Красный);

Сосновоборский район:

р.п. Сосновоборск: (ул. Калинина, пер. Фабричный, Пионерская, Коммунальная, Северная, Ленина, Сельхозтехника, Кададинская).

Тамалинский район:

р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, проезд. Александровский);

с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с. Барышниково (ул. Барышниково);

с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

с. Садовое (ул. Садовая);

с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

с. Куликовка (ул. Центральная);

с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с. Невежкино (ул. Невежкино);

с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Луговой, Транспортный);

с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

с. Липовка (ул. Верхняя);

с. Скачевка (ул. Скачевская);

п. Степной (ул. Северная);

с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

с. Красавка (ул. Степная);

с. Мача (ул. Колхозная).

7 ноября с 9:00 до 17:00

Городищенский район:

с. Ср.Елюзань (ул. Вахитова, Складская, Нижняя, Первомайская, Заречная, Адикаева, Г.Тукая, Матросова, Овражная, Солидарности, Солнечная, Восточная, Луговая, Нагорная, М.Джалиля, Маяковского, Курмыш, Луначарского, Проточная, Бригадная, Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная).

Никольский район:

г. Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, ул Парковая, Первомайская, Пролетарская, Пугачевская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Ульяновская, Центральная, Школьная, Московская, Набережная, Парковая, Пензенская, Свободы, Специалистов, Энгельса).

Пензенский район:

с. Волхонщино (ул. Центральная, Садовая);

с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Кондоль (ул. Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер. Лесной);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

с. Колышлейка (ул. Молодежная, Школьная, Колышлейская, Западная, Дорожная, Полевая, Центральная, Юбилейная, Луговая);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Совхозная, Павловская, Молодежная, Школьная, пер. Молодежный).

Сердобский район:

г. Сердобск (ул. 4-переулок, 5-переулок, 6-переулок, 7-переулок, пр. Калинина, пер. Красный);

Сосновоборский район:

р.п. Сосновоборск: (ул. Калинина, пер. Фабричный, Пионерская, Коммунальная, Северная, Ленина, Сельхозтехника, Кададинская).

Тамалинский район:

р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, проезд. Александровский);

с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с. Барышниково (ул. Барышниково);

с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

с. Садовое (ул. Садовая);

с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

с. Куликовка (ул. Центральная);

с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с. Невежкино (ул. Невежкино);

с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Луговой, Транспортный);

с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

с. Липовка (ул. Верхняя);

с. Скачевка (ул. Скачевская);

п. Степной (ул. Северная);

с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

с. Красавка (ул. Степная);

с. Мача (ул. Колхозная).

9 ноября с 9:00 до 17:00

Бессоновский район:

с. Бессоновка (ул. Большой Колояр, Железнодорожная, Коммунистическая);

с.Побочино (ул. Побочинская, Селиверстова, Сперанского. 1,2,3-й проезд Сперанского).

10 ноября с 9:00 до 17:00

Бессоновский район:

п. Подлесный (ул. Рябиновая, Малиновая);

с. Бессоновка (ул. Центральная, Рабочая, Садовая).

11 ноября с 9:00 до 17:00

Бессоновский район:

с. Бессоновка (ул. Российская);

с. Грабово (ул. Ново-Западная, Шоссейная, Западная Поляна, Молодежная, Шоссейная, Колхозная, Придорожная, Строителей, Мелиораторов).

12 ноября с 9:00 до 17:00

Бессоновский район:

с. Бессоновка (ул. Набережная, Первомайская, 1-я Речная, Нагорная, Мира, Тюрина).

15 ноября с 9:00 до 17:00

Бессоновский район:

с. Грабово (ул. Полевая, 2-я Полевая, Советская, Лесная. Переулок Полевой).

16 ноября с 9:00 до 17:00

Бессоновский район:

с. Грабово (ул. Западный Проезд, Колхозная, Придорожная, Полевая, 2-я Лесная, 2-я Засурская).

17 ноября с 9:00 до 17:00

Бессоновский район:

п. Победа (ул. Отрадная, Приозерская).

18 ноября с 9:00 до 17:00

Бессоновский район:

с. Мастиновка (ул. Полевая, Луговая, Ягодная, Заречная, Дорожная, Советская, Мира, Ягодная, Луговая, 3,4,5,6,7,8 Овощной проезд, СТ Поляна).

19 ноября с 9:00 до 17:00

Бессоновский район:

с. Мастиновка (ул. Ягодная, Луговая, 3,4,5,6,7,8 Овощной проезд, СТ Поляна);

с.Чемодановка (ул. Генералова, Дорожная, Заречная).

22 ноября с 9:00 до 17:00

Бессоновский район:

с.Чемодановка (1,2,3,4-я улица Строителей, Комсомольская, Дружба);

г.Пенза (ул.Камыши-Хвощи).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» аварийно-восстановительных работ было приостановлено электроснабжение по следующему графику:

15 октября с 9:00 до 17:00

Бессоновский район:

с.Чемодановка (Ул. Кузнецова, Фабричная, Генералова);

с.Ухтинка (Ул. Зеленая, Весенняя, Нагорная, Строителей, Южная).

г.Пенза:

п. ЗИФ (Ул. Шоссейная, Архангельского, Октября Гришина, Почивалина, Тагильская. 1,2-й проезд Архангельского).