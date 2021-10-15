Пензенские дружинники участвуют в проверке масочного режима в транспорте

На протяжении двух дней сотрудники органом местного самоуправления совместно с дружинниками провели 36 рейдов по проверке масочного режима в общественном транспорте Пензы.

Всего они обследовали 955 маршруток, автобусов и троллейбусов. В результате было выявлено 179 нарушений со стороны работников транспортных компаний.

«Все зафиксированные факты нарушений будут направлены в Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области для привлечения юридических лиц (перевозчиков) к административной ответственности по ст. 20.6.1. КоАП РФ», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в Пензенской области до конца октября продлен режим ограничений. Кроме того, в регионе действует масочный режим. Жители должны использовать средства защиты в общественных местах, транспорте, заведениях общепита, культурных учреждений и других помещениях.