Строительство ливневки на ул. Антонова должны завершить до 24 ноября

16 октября исполняющий обязанности мэра Александр Басенко провел осмотр Пензы. Вместе с ним на проблемных объектах присутствовали глава регионального минстроя Александр Гришаев, замглавы администрации Магомед Агамагомедов и другие представители власти. Первым объектом проверки стал коллектор на улице Антонова.

На этом объекте строится ливневая канализация с очистными сооружениями, которая будет работать только в период дождей и весеннего паводка, позволит улавливать стоки с достаточно большой территории – порядка 40 гектаров, очищать их от песка, нефтепродуктов, загрязняющих веществ.

Подрядчик сообщил, что осталось не так много доделать. К 1 декабря работы планируется завершить. Однако есть несколько проблем, одна из них - грунтовые воды, которые прибывают по уровню Суры, так как она рядом, а емкость коллектора нужно установить ниже. Чтобы проводить работы, воду нужно постоянно откачивать.

Александр Гришаев подчеркнул, что единственный выход из ситуации – круглосуточная работа.

«Нужно устанавливать освещение и работать круглосуточно. Соответственно, нужно искать еще одну бригаду», - сказал он, поручив завершить работы до 24 ноября, иначе будет не освоение федеральных средств по программе.

Подрядчик обещал справиться. Александр Басенко отметил, что будет регулярно посещать объект - два-три раза в неделю. Исполняющий обязанности мэра поручил в понедельник предоставить ему график работ, чтобы он мог отслеживать соответствие на месте.