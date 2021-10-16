Строительство водопровода на Шуисте планируют завершить до 1 ноября

На Шуисте в Пензе ведутся работы по строительству водопровода. Врио главы регионального минстроя Александр Гришаев, исполняющий обязанности мэра Александр Басенко и другие представители мэрии осмотрели объект 16 октября.

Трубопровод прокладывается на улице Долгорукова в сторону улицы Клары Цеткин, стоимость работ - более 19 миллионов рублей. По словам подрядчика, в настоящее время проложено 400 метров трубопровода, 200 метров находятся в работе - они будут уложены во вторник-среду на следующей неделе. Работы ведутся в рамках реализации программы «Стимул» федерального проекта «Жилье».

«31 октября готовы сдать объект до врезок . На сегодняшний день осталось два участка пройти и потом прокол под дорогой сделать. Светофор пришел, получим схему временной организации движения и приступим», - добавил подрядчик.

Александр Гришаев поручил вести работы параллельно по благоустройству. Также он подчеркнул, что нужно выставить на объект сотрудников управления капитального строительства Пензы для контроля - есть вопросы по технологии проведения работ.

«Со стороны города контроль будет постоянный за выполнением этих работ и по качеству, и по срокам, с подрядчиком мы согласует посуточный режим работы и будем контролировать это в режиме реального времени каждый день», - подчеркнул Александр Басенко.

Начальник управления капитального строительства Пензы Павел Семенов отметил, что подрядчик обещал ускориться и завершить программу в срок. Были корректировки проекта и трассы. Крайний срок – до 1 ноября.

Напомним, в микрорайоне строится водопровод диаметром 500 метров. По словам замглавы администрации Пензы Магомеда Агамагомедова, это позволит обеспечить надежное водоснабжение Шуиста, улицы Антонова и новой застройки на ГПЗ-24. Водопровод закольцован.

Ранее на планерке губернатор Пензенской области Олег Мельниченко просил взять на контроль сдачу объектов инфраструктуры.