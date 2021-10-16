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16.10.2021г.
Систему канализации в 8 микрорайоне Арбеково намерены сдать в октябре

Систему канализации в 8 микрорайоне Арбеково намерены сдать в октябре

Сб, 16.10.21 11:45
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16 октября врио главы пензенского минстроя Александр Гришаев, исполняющий обязанности мэра Александр Басенко совместно с другими представителями мэрии осмотрели ход строительства системы канализации в 8 микрорайоне Арбеково.

Систему строят возле пруда шестой горбольницы, где возводится новый микрорайон. Подрядчик сообщил, что на объекте почти все готово, нужно провести пуско-наладочные работы, но для этого необходимо электричество достаточной мощности, потому что есть только технический кабель, которого не хватает.

Замглавы администрации Пензы Магомед Агамагомедов сказал, что этот вопрос можно решить с помощью дизельного генератора, который доставят на место. Александр Гришаев поручил проводить благоустройство территории, пока позволяет погода.

«Хозфекальная канализация строится для обеспечения водоотведения нового микрорайона №8 и перспективного развития микрорайона №9. Это два микрорайона, где начато жилищное строительство. До ввода в эксплуатацию первых жилых домов данное сооружение должно быть готово. Мы его в октябре завершим, сделаем пуско-наладочные работы, чтобы первые же готовые объекты имели возможность подключиться», - пояснил Магамед Агамагомедов.

Александр Басенко попросил сделать план-график работ, чтобы велся контроль за ходом работ.

Напомним, на строительство канализации заложено 47 миллионов рублей, работы ведутся в рамках реализации программы «Стимул» федерального проекта «Жилье».

Ранее на планерке губернатор Пензенской области Олег Мельниченко просил взять на контроль сдачу объектов инфраструктуры. Александр Гришаев высказывал обеспокоенность сроками сдачи - не все в них укладывались.

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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
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