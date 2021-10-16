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16.10.2021г.
Расширить дорогу на проспекте Строителей планируют до середины ноября

Расширить дорогу на проспекте Строителей планируют до середины ноября

Сб, 16.10.21 12:59
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16 октября врио главы регионального минстроя Александр Гришаев, исполняющий обязанности мэра Пензы Александр Басенко и другие представители мэрии осмотрели ход реализации проекта строительства магистрали от 2 микрорайона Арбеково до Зари с примыканием к трассе М-5 «Урал».

Объект разбит на три этапа. В настоящее время идут работы по первому - расширению участка дороги от торгового центра «Весна» до «Берлина». Планируется расширение проезжей части до шести полос с обустройством тротуаров, освещения и ливневок. Работы идут в рамках проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

«Начаты работы по реконструкции проспекта Строителей. В этом году планируется завершить их на участке от «Берлина» до «Весны». Параллельно приступили ко второму и третьему этапам. Это контракт на три года. Но планируем все этапы завершить за два года, в 2022 году всю реконструкцию проспекта Строителей завершим», - пояснил замглавы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

Александр Гришаев пояснил, что участок планируется сдать со всей инфраструкурой и благоустройством. Он напомнил подрядчику, что средства на все последующие этапы будут выделяться только после завершения каждого из них.

Представитель подрядчика отметил, что пока может использовать свои средства, а затем получить деньги за работы из бюджета. Он обещал закончить работы на первом участке до середины ноября. Специалист также сказал, что нужно решить вопрос по гаражам, в которые упирается один из участков дороги.

Александр Басенко предложил встретиться в понедельник в администрации и обсудить вопрос вместе с графиком по срокам реализации проекта. Начальник управления капитального строительства Пензы Павел Семенов пояснил журналистам, что вопрос по горожан решен - участки выкупили. Проблемы были с одним гаражом, но сейчас там ситуация тоже решена. Осталось завершить все техническое оформление документации. Исполняющий обязанности мэра просил предоставить календарь освоения денег, чтобы не было падения темпов. Он нужен в понедельник. Александр Басенко подчеркнул, что пока погода позволяет, нужно активно работать.

Представитель подрядчика заверил, что все ресурсы и материалы для работ у него есть.

Напомним, представители регионального минстроя и мэрии в рамках объезда также осмотрели ход строительства ливневой канализации на улице Антонова, водопровода на Шуисте и систему канализации в 8 микрорайоне Арбеково.

 

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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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