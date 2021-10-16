Расширить дорогу на проспекте Строителей планируют до середины ноября

16 октября врио главы регионального минстроя Александр Гришаев, исполняющий обязанности мэра Пензы Александр Басенко и другие представители мэрии осмотрели ход реализации проекта строительства магистрали от 2 микрорайона Арбеково до Зари с примыканием к трассе М-5 «Урал».

Объект разбит на три этапа. В настоящее время идут работы по первому - расширению участка дороги от торгового центра «Весна» до «Берлина». Планируется расширение проезжей части до шести полос с обустройством тротуаров, освещения и ливневок. Работы идут в рамках проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

«Начаты работы по реконструкции проспекта Строителей. В этом году планируется завершить их на участке от «Берлина» до «Весны». Параллельно приступили ко второму и третьему этапам. Это контракт на три года. Но планируем все этапы завершить за два года, в 2022 году всю реконструкцию проспекта Строителей завершим», - пояснил замглавы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

Александр Гришаев пояснил, что участок планируется сдать со всей инфраструкурой и благоустройством. Он напомнил подрядчику, что средства на все последующие этапы будут выделяться только после завершения каждого из них.

Представитель подрядчика отметил, что пока может использовать свои средства, а затем получить деньги за работы из бюджета. Он обещал закончить работы на первом участке до середины ноября. Специалист также сказал, что нужно решить вопрос по гаражам, в которые упирается один из участков дороги.

Александр Басенко предложил встретиться в понедельник в администрации и обсудить вопрос вместе с графиком по срокам реализации проекта. Начальник управления капитального строительства Пензы Павел Семенов пояснил журналистам, что вопрос по горожан решен - участки выкупили. Проблемы были с одним гаражом, но сейчас там ситуация тоже решена. Осталось завершить все техническое оформление документации. Исполняющий обязанности мэра просил предоставить календарь освоения денег, чтобы не было падения темпов. Он нужен в понедельник. Александр Басенко подчеркнул, что пока погода позволяет, нужно активно работать.

Представитель подрядчика заверил, что все ресурсы и материалы для работ у него есть.

Напомним, представители регионального минстроя и мэрии в рамках объезда также осмотрели ход строительства ливневой канализации на улице Антонова, водопровода на Шуисте и систему канализации в 8 микрорайоне Арбеково.