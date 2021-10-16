В Арбеково завершается строительство трех дорог

В 6 и 7 микрорайоне Арбеково ведется строительство трех дорог. 16 октября ход работ осмотрели врио главы регионального минстроя Александр Гришаев, исполняющий обязанности мэра Пензы Александр Басенко и другие представители мэрии.

Работы идут в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области» региональной госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области».

Речь – о дорогах на улицах 65-летия Победы и Генерала Глазунова. На них предусмотрены две полосы движения, тротуары, освещение и ливневая канализация.

Замглавы администрации Магамед Агамагомедов пояснил, что дороги были предусмотрены генеральным планом.

«Это дороги-внутриквартальные дублеры. После их ввода микрорайоны будут обеспечены проезжими частями для выезда на магистральные улицы», - добавил он.

Александр Басенко осмотрел участок и попросил завершить благоустройство. Один из подрядчиков сообщил, что осталось установить дорожные знаки и включить уличное освещение.

Напомним, представители регионального минстроя и мэрии в рамках объезда также осмотрели ход строительства ливневой канализации на улице Антонова, водопровода на Шуисте и систему канализации в 8 микрорайоне Арбеково. Не оставили без внимания и ход реализации проекта строительства магистрали от 2 микрорайона Арбеково до Зари с примыканием к трассе М-5 «Урал». Объект разбит на три этапа. В настоящее время идут работы по первому - расширению участка дороги от торгового центра «Весна» до «Берлина».



