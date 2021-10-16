Пензенских автолюбителей предупредили о тумане

В регионе ожидается переменная облачность, днем возможен небольшой дождь. Утром и ночью местами по области будет густой туман с видимостью до 500 метров и меньше.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 5-10 метров в секунду при порывах. Ночью столбик термометра опустится до нуля градусов, днем воздух прогреется до плюс 14.

Инспекторы просят водителей в туманную погоду правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Кроме того, стоит избегать резких маневров и перестроений. Не нужно забывать про использование противотуманных фар. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам необходимо заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Пешеходам необходимо также быть осторожнее и внимательнее.