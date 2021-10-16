В Кабмине одобрили проект господдержки для погашения ипотеки россиян с детьми

В корпорации «Дом.РФ» представили проект предоставления средств на господдержку семей с детьми, которые платят ипотеку. Его одобрили на заседании правительства.

Цель проекта заключается в том, чтобы создавать условия для погашения ипотеки не менее чем для 32 тысяч семей с детьми, сообщает телеканал «360». Планируется, что средства на это предоставит корпорация.

В настоящее время в России действует программа семейной ипотеки. Она реализуется в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Изначально по ее условиям, кредит до 31 декабря 2023 года могли оформить семьи, у которых родился первый и последующий ребенок с 1 января 2018 года. С 1 июля этого года условия изменились, и кредит на жилье разрешили брать семьи и с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.

В апреле в программу внесли еще одни изменения, предусматривающие получение ипотеки на строительство жилого дома на участке, расположенном в России, либо приобретение земельного участка и строительство на нем дома.