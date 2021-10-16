Пензенцев приглашают принять участие в акции раннему выявлению инсульта

В Пензе стартует акция «Остановим инсульт вместе!» (0+). Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с этим недугом. Поучаствовать в ней можно с 18 по 29 октября.

Участники смогут провериться на выявление факторов риска развития инсульта: гипертонии, избыточной массы тела и другие. Результаты сердечного тестирования (электрокардиография), а также уровня глюкозы и холестерина в крови позволят определить сердечно-сосудистый риск, который укажет на вероятность развития столь фатального осложнения, как острое нарушение мозгового кровообращения, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Измерение артериального давления обеспечит контроль над заболеваниями сердца и сосудов, а измерение внутриглазного давления позволит заподозрить некоторые заболевания глаз, в том числе глаукомы, которая часто выявляется после перенесенного инсульта. Измерение насыщения капиллярной крови кислородом (пульсоксиметрия) поможет определить нехватку кислорода в крови, что является важной информацией для людей, имеющих нестабильный сосудистый анамнез, как причину развития инсульта. Врачи по медицинской профилактике проведут индивидуальные разъяснительные беседы о способах коррекции выявленных отклонений», - пояснили в министерстве.

Провериться можно в «Коллаже» с 18 по 29 октября, кроме 21, 24 и 28 октября с 12:00 до 16:00. Кроме того, по четвергам – 21 и 28 октября – акция пройдет на территории спортивных объектов:

- 21 октября исследование можно пройти в «Буртасах» с 11:00 до 14:00

- 28 октября пензенцев будут осматривать в бассейне «Сура» с 11:00 до 14:00.

Мероприятия будут проводиться при соблюдении санитарных норм и предъявлении QR кода сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании.