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16.10.2021г.
Пензенцев приглашают принять участие в акции раннему выявлению инсульта

Пензенцев приглашают принять участие в акции раннему выявлению инсульта

Сб, 16.10.21 15:38
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В Пензе стартует акция «Остановим инсульт вместе!» (0+). Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с этим недугом. Поучаствовать в ней можно с 18 по 29 октября.

Участники смогут провериться на выявление факторов риска развития инсульта: гипертонии, избыточной массы тела и другие. Результаты сердечного тестирования (электрокардиография), а также уровня глюкозы и холестерина в крови позволят определить сердечно-сосудистый риск, который укажет на вероятность развития столь фатального осложнения, как острое нарушение мозгового кровообращения, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Измерение артериального давления обеспечит контроль над заболеваниями сердца и сосудов, а измерение внутриглазного давления позволит заподозрить некоторые заболевания глаз, в том числе глаукомы, которая часто выявляется после перенесенного инсульта. Измерение насыщения капиллярной крови кислородом (пульсоксиметрия) поможет определить нехватку кислорода в крови, что является важной информацией для людей, имеющих нестабильный сосудистый анамнез, как причину развития инсульта. Врачи по медицинской профилактике проведут индивидуальные разъяснительные беседы о способах коррекции выявленных отклонений», - пояснили в министерстве.

Провериться можно в «Коллаже» с 18 по 29 октября, кроме 21, 24 и 28 октября с 12:00 до 16:00. Кроме того, по четвергам – 21 и 28 октября – акция пройдет на территории спортивных объектов:

- 21 октября исследование можно пройти в «Буртасах» с 11:00 до 14:00

- 28 октября пензенцев будут осматривать в бассейне «Сура» с 11:00 до 14:00.

Мероприятия будут проводиться при соблюдении санитарных норм и предъявлении QR кода сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании.

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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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22.09.2021 13:56
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