На стопкоронавирус.рф запустили счетчик вакцинации

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на сайте стопкоронавирус.рф запустился счетчик вакцинации. В нем можно посмотреть данные о количестве привившихся от ковида.

Отмечается, что на портале фиксируются данные как о тех, кто привился первым компонентом, так и тех, кто прошел все два этапа вакцинации.

Также в разделе есть интерактивная карта, на которой видны уровень вакцинации, заболеваемость и действующие ограничения, сообщает телеканал «360».

«Каждый гражданин сможет самостоятельно оценить ситуацию в своем регионе, а также, если он принимает решение о путешествии или о передвижении в другие регионы страны, сможет увидеть, как развивается эпидемиологическая ситуация в регионе путешествия», — отметила Татьяна Голикова.