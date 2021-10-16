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16.10.2021г.
В Пензе обсудили настоящее и будущее инклюзивного театра

В Пензе обсудили настоящее и будущее инклюзивного театра

Сб, 16.10.21 16:43
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Межрегиональная онлайн-дискуссия, состоявшаяся в рамках открытия театрального социального фестиваля для незрячих «Сплетение», объединила представителей театральных коллективов из Москвы, Пензы, Саратова и Ярославля.

«Само слово инклюзив плотно входит в обиход, как Пензенской области, так и всей страны в целом. Инклюзив у нас уже есть в образовании: это различные новые классы, группы для детей с ограниченными возможностями. Начиная с прошлого года слово «инклюзив» плотно входит в сферу туризма, когда различные точки показа, достопримечательности все больше приспосабливаются для людей с ограниченными возможностями. И мне вдвойне приятно, что слово инклюзив входит и в сферу культуры: появляются профильные театральные студии, различные мастерские, творческие коллективы, у которых большое будущее», - отметил заместитель министракультуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Актеры различных театральных студий высказались на тему того, какую роль в их жизни играет инклюзивный театр и то, какие новые возможности предоставляет им актерская деятельность.

«Я занимаюсь в театре второй год. Он отлично развивает память, если раньше мне было сложно запомнить какое-либо произведение, то сейчас я достаточно быстро выучиваю текст. Театр помогает легко и просто ориентироваться в различных жизненных ситуациях, потому что у нас очень много занятий на импровизацию, составление этюдов. Это помогает в жизни выйти из каких-либо сложных ситуаций», - поделилась актриса московского театра «Внутреннее зрение» Ирина Кирюшина.

Переломным моментом для многих актеров, участвующих в фестивале, стал его перенос в онлайн. Отчасти изменение формата мероприятия нанесло урон и концепции его инклюзивности, рассчитанной на тесное взаимодействие актеров-инвалидов по зрению с публикой.

Однако даже изменение формата с учетом соблюдения антиковидных мероприятий не изменило позитивного настроя актеров.

«Для меня театр – это изменение в жизни. Я пришел в спектакли не сразу, по замене. Это внутренний подъем, когда идут репетиции, и ты на них что-то отдаешь, не получаешь, а отдаешь. Когда после выступления зритель тебе хлопает, слышатся даже крики «браво», - это тот момент, который западает в душу на всю жизнь, это помнится и хочется, чтобы так было еще. И сейчас очень жаль, что не состоялась наша живая встреча, но надеюсь, что все еще впереди», - сказал актер театральной студии «ПРО-зрение» Олег Карев.

Напомним, фестиваль пройдет в онлайн-формате. В рамках мероприятия состоится показ спектаклей «Не покидай меня» театра-студии «Комедианты» (г. Ярославль), «Чеховская кварта» театра «Оптимист» (г. Саратов), «Банкрот» театральной студии «ПРО-Зрение» (г. Пенза), «Просто я живу театром» театра «Внутреннее зрение» (г. Москва) и фантазии по стихам Н. Гумилева и А. Ахматовой литературно-музыкального дуэта «Совпадение» (г. Москва).

Трансляция мероприятий фестиваля будет организована на канале «Творчество и спорт для незрячих», платформа YouTube. Время трансляций можно уточнить на сайте: TISREG.RU.

Анастасия Коноплянкина

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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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