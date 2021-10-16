Стало известно возможное название вакцины от ковида для детей

По словам руководителя, буква «М» в названии будет означать «для маленьких», сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

«Наверняка останется «Спутником», по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку «М» добавляют. Может быть, будет литера «М» в этой вакцине», — сказал он.

Напоним, глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что вакцина для детей от коронавируса находится на финальной стадии исследования. Клинические испытания проводит центр имени Гамалеи в Морозовской детской больнице и Детской больнице имени Башляевой. В них принимают участие подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинация детей от коронавируса, по мнению экспертов, может начаться в России в январе 2022 года.