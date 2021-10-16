В Наровчатской участковой больнице ремонтируют терапевтическое отделение

В Наровчатской участковой больнице впервые за долгое время проводится основательный ремонт терапевтического отделения. Об этом сообщили в пресс-службе пензенского минздрава.

Заместитель главного врача по медицинской части Ирина Соболь рассказала, что ремонт проходит в несколько этапов: проводится замена пола, потолков, окон и инженерно-технических коммуникаций, ремонт коридоров, после начнутся отделочные работы помещений.

«Результаты пока лишь промежуточные, но уже радуют: за счет светлых стен визуально расширилось пространство, длинные коридоры уже не кажутся такими мрачными», - сказала она.

Отмечается, что капитальный ремонт проводится в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы». На проведение работ из областного и федерального бюджетов выделено более 4 миллионов рублей.

Всего в 2021 году в рамках программы запланирован ремонт на 27 медицинских объектах.