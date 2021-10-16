Опубликовано видео момента получения взятки и задержания Григория Кабельского

Сотрудники регионального управления ФСБ опубликовали видеозапись с моментом получения взятки Григорием Кабельским, который являлся врио главы пензенского минспорта, и дальнейшим его задержанием.

На кадрах видно, как неизвестный передает Григорию Кабельскому сумку с деньгами, после бывший врио министра садится в машину. Сотрудники ФСБ оперативно задержали его.

По данным регионального СУ СКР, с марта 2020 года по октябрь 2021 года Григорий Кабельский систематически получал взятки за совершение действий (бездействия), связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках Пензенской области. 15 октября его задержали после получения взятки в 120 тысяч рублей.

«Следствие располагает сведениями о получении подозреваемым незаконных вознаграждений в размере не менее 1 млн 250 тысяч рублей в общей сложности», - уточнили в управлении.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Делом занимается отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. Следственные действия продолжаются.

Напомним, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправил в отставку Григория Кабельского в связи с утратой доверия.

