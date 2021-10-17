Олег Мельниченко поздравил пензенских дорожников с праздником

«Ваша отрасль по праву входит в число стратегических, ее значение для жизнедеятельности страны и благополучия ее граждан трудно переоценить. От развития транспортной инфраструктуры во многом зависят инвестиционная привлекательность региона, укрепление его связей со стратегическими партнерами в странах ближнего и дальнего зарубежья, функционирование внутреннего рынка, производства, бизнеса и социальной сферы.

В числе приоритетов вашей плодотворной деятельности - строительство современных автомагистралей, транспортных развязок, мостов и других сооружений, ремонт уже существующих, обеспечение бесперебойного и безопасного движения на дорогах, формирование комфортной среды. А успешная реализация на территории региона национального проекта «Безопасные качественные дороги» - ваше несомненное достижение», - отмечается в поздравлении.

Олег Мельниченко выразил пензенским дорожникам благодарность за добросовестный труд, достойные показатели в работе и весомый вклад в укрепление социально-экономического потенциала региона. Он пожелал крепкого здоровья, счастья и удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо страны.