Коронавирус забрал жизни еще 26 пензенцев

В Telegram-канале правительства Пензенской области опубликовали информацию о числе выздоровевших и умерших от коронавируса жителей за минувшие сутки.

По данным на 16 октября, справились с болезнью 27 человек, общее число выздоровевших в регионе - 58622. Умерло 26 пациентов.

Напомним, в Пензенской области в связи с ухудшением эпидситуации установлен перечень групп жителей, которые должны обязательно вакцинироваться. Полный список доступен по ссылке. Привиться необходимо, чтобы избежать тяжелого течения болезни и летального исхода.