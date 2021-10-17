В России еще не стартовал второй этап испытаний назальной вакцины от ковида

В России пока не начался второй этап клинических испытаний вакцины от коронавируса в виде назального спрея, который разработал Центр им. Гамалеи. По словам директора учреждения Александра Гинцбурга, это связано с отсутствием финансирования.

«Исследования разрешены, но не стартовали», - сказал Александр Гинцбург журналистам ТАСС.

Ранее на сайте реестра Минздрава РФ появилась информация, что министерство выдало Центру им. Гамалеи разрешение на проведение соответствующих исследований. Препарат «Гам-Ковид-Вак» (он же «Спутник V») будет испытываться на базе научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге на 500 взрослых добровольцах.

Испытания назальной вакцины, представляющей собой второй компонент «Спутника V», могут начаться в конце 2021 – начале 2022 года, а регистрация препарата ожидается в 2022-м.