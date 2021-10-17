Пензячка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам

По словам пострадавшей, 6 октября ей позвонил мужчина, который представился сотрудником известного банка. Он сообщил, что на карту пензячки оформлен кредит и неизвестные пытаются снять деньги. Для отмены этой операции требуется выполнить ряд действий. В частности, оформить кредит на ту же сумму, что женщина и сделала.

Затем мужчина предложил ей снять все деньги и перевести на «безопасный» счет. Пензячка отказалась выполнить его указания, после чего ей позвонил якобы полицейский. Он заявил, что необходимо выполнить все указания сотрудника банка. Тогда женщина поверила и перевела мошенникам более миллиона рублей

Устанавливаются личности подозреваемых в совершении преступления, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону! Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности! Сразу же прекращайте общение с незнакомцами!» - призывают в региональном УМВД.