В Пензе расследуют дело о краже из офиса на ул. Московской

В Пензе возбудили уголовное дело по факту хищения средств из офиса на ул. Московской. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в сентябре 2019 года в полицию с заявлением о краже обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что у нее украли кошелек с банковской картой, с которой сняли 150 тысяч рублей. Преступление совершили в офисе одной из организаций на центральной улице города.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, им оказался 32-летний пензенец, который ранее уже привлекался к ответственности. Мужчина признал свою вину, пояснив, что пошел на преступление из-за трудного материального положения. Он воспользовался тем, что была открыта дверь в офис, а в помещении никого не было. Тогда житель города зашел в кабинет, увидел на тумбочке женскую сумку, из которой забрал кошелек. Затем он вышел во двор, достал из кошелька карту с пин-кодом от нее, остальное выбросил.

Впоследствии через банкомат он снял 150 тысяч, деньги потратил на собственные нужды. Также была установлена его причастность к другим кражам.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«Внимательно относитесь к сохранности своего имущества! Не оставляйте дорогостоящие вещи и деньги без присмотра, не обеспечив их должной защиты. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени», - подчеркивают в региональном УМВД.