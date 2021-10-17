13:53
17.10.2021г.
В Пензе расследуют дело о краже из офиса на ул. Московской

В Пензе расследуют дело о краже из офиса на ул. Московской

Вс, 17.10.21 11:23
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В Пензе возбудили уголовное дело по факту хищения средств из офиса на ул. Московской. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в сентябре 2019 года в полицию с заявлением о краже обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что у нее украли кошелек с банковской картой, с которой сняли 150 тысяч рублей. Преступление совершили в офисе одной из организаций на центральной улице города.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, им оказался 32-летний пензенец, который ранее уже привлекался к ответственности. Мужчина признал свою вину, пояснив, что пошел на преступление из-за трудного материального положения. Он воспользовался тем, что была открыта дверь в офис, а в помещении никого не было. Тогда житель города зашел в кабинет, увидел на тумбочке женскую сумку, из которой забрал кошелек. Затем он вышел во двор, достал из кошелька карту с пин-кодом от нее, остальное выбросил.

Впоследствии через банкомат он снял 150 тысяч, деньги потратил на собственные нужды. Также была установлена его причастность к другим кражам.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«Внимательно относитесь к сохранности своего имущества! Не оставляйте дорогостоящие вещи и деньги без присмотра, не обеспечив их должной защиты. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени», - подчеркивают в региональном УМВД.

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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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22.09.2021 13:56
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