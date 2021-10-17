Пензенцев предупреждают об ухудшении погоды 18 октября

По данным Гидрометцентра, ночью и утром по Пензенской области ожидается туман с видимостью 500-1000 метров. В некоторых районах пройдет небольшой дождь, прогнозируется переменная облачность. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 2-7 градусов, днем поднимется до плюс 8-13.

Инспекторы просят водителей в туманную погоду правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Кроме того, стоит избегать резких маневров и перестроений. Не нужно забывать про использование противотуманных фар. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам необходимо заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Пешеходам необходимо также быть осторожнее и внимательнее.



