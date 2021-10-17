Пензенцы могут записаться на дистанционную консультацию врача

Наталья Тюгаева напомнила, что в первую и вторую волны распространения коронавируса консультативные центры для пациентов с другими заболеваниями работали в клинической больнице им. Н.Н. Бурденко.

«На сегодня с учетом того, что их переформировали под ковид, часть врачей задействована в «красной зоне». Но поскольку тема остается актуальной, сейчас идет такой прием через центр медицинской профилактики. Мы дистанционную форму вернули, поэтому в ближайшее время будем готовы дать более конкретную информацию», - отметила представитель минздрава.

По ее словам, в поликлиниках теперь возможно записаться на дистанционное консультирование к врачу.

«Введена предварительная запись на портале пенза-доктор.рф для пациентов, которые хотят записаться на дистанционную консультацию с врачом. Пока только в виде эксперимента, поэтому широкого тиражирования нет. Мы настаиваем на том, чтобы лица старше 65 лет без особой необходимости не ходили в места большого скопления людей, в том числе и больницы», - пояснила Наталья Тюгаева.

Напомним, эпидситуация в регионе продолжает ухудшаться. По состоянию на 17 октября выявлено еще 317 заболевших. Чтобы избежать тяжелого течения болезни, необходимо привиться.