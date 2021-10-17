В Дальнем Арбеково в Пензе загорелась легковушка

В региональном ГУ МЧС сообщили подробности пожара в микрорайоне Запрудный в Пензе, который случился утром 17 октября.

Сообщение о том, что рядом с домом №152б на проспекте Строителей загорелась машина, поступило в 9:25.

«Сгорел автомобиль «ВАЗ-2107». На тушение пожара привлекались сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.

Причины произошедшего пока не установлены. Водителям напоминают, что необходимо тщательно следить за состоянием автопроводки, чтобы не допустить возгорания.



