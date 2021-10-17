В европейской части России 19 октября ожидают мокрый снег

19 октября в центре европейской части России ожидаются осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам специалиста, 17 и 18 октября ожидается довольно теплая погода: днем температура поднимется до 8-10 градусов, что превышает средние многолетние значения. Но затем придет похолодание.

«Во вторник ситуация начнет резко меняться. Ночью уже будут отрицательные температуры до минус трех градусов, в ночь на среду — до минус четырех, а уже во вторник вероятны снежинки. Это не снег, а мокрый снег, снежинки. Он, конечно, будет таять. Может быть, будет небольшая гололедица», — цитирует Романа Вильфанда РИА Новости.

Ранее информагентство сообщало о том, что в Пензенской области 18 октября ожидается желтый уровень погодной опасности.