Пензенцам рассказали, сколько действует QR-код вакцинированного

«QR-код действует год. Учитывая, что сейчас у нас нестабильная эпидобстановка, заболеваемость идет только в рост, и в данный момент мы повторно вакцинируемся через полгода, потому что никак не сформируем коллективный иммунитет. Если получится, то будем раз в год, как и от гриппа», - отметила Марина Воробьева.

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