Олег Мельниченко: «Сеть дорог Пензенской области ожидают большие изменения»

17 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Instagram-аккаунте поздравил дорожников с профессиональным праздником и рассказал о планах по реализации в регионе крупного проекта.

«Уважаемые работники дорожного хозяйства Пензенской области! От лица всех жителей нашего любимого региона поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Спасибо вам за ту огромную работу на благо всех пензенцев, которую вы проделываете ответственно, полностью отдавая себя вашему делу», - отметил глава региона.

Он сообщил, что в ближайшие годы сеть дорог Пензенской области ожидают большие изменения.

«На этом пути уже достигнуты значительные успехи: сдан в эксплуатацию Бакунинский мост в Пензе, идет активная реконструкция сети федеральных и региональных дорог. В планах реализация крупнейшего проекта - ремонт сети опорных и муниципальных дорог, общей длиной более 800 километров. Многие из них долгие годы оставались без должного внимания», - пояснил Олег Мельниченко.

Он пожелал дорожникам и их близким крепкого здоровья и благополучия, новых профессиональных успехов и свершений.