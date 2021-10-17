Григория Кабельского отправили под стражу на два месяца

По данным пресс-службы суда, он проведет под стражей два месяца – до 14 декабря включительно.

Ранее в официальном Telegram-канале «Известий» появилась информация о том, что следователи ходатайствуют об аресте экс-главы пензенского минспорта Григория Кабельского, которого подозревают в получении взятки.

Напомним, по данным регионального СУ СКР, с марта 2020 года по октябрь 2021 года Григорий Кабельский систематически получал взятки за совершение действий (бездействия), связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках Пензенской области. 15 октября его задержали после получения взятки. Следствие располагает сведениями о получении подозреваемым незаконных вознаграждений в размере не менее 1 млн 250 тысяч рублей в общей сложности. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уволил Григория Кабельского с поста врио министра спорта в связи с утратой доверия.

Видео с задержания доступно по ссылке.