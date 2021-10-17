Валерий Лидин: «Дорожный комплекс России играет стратегическую роль в развитии экономики»

«Дорожный комплекс России играет стратегическую, определяющую роль в развитии национальной экономики, обеспечении обороноспособности, повышении инвестиционной привлекательности регионов, улучшении качества жизни людей.

С каждым годом ширится сеть автомобильных дорог, транспортную доступность получают самые отдаленные населенные пункты, растут объемы перевозимых грузов и пассажиропоток. Благодаря использованию передовых материалов и технологий достигается высокая безопасность, комфортность и надежность российских автомагистралей», - отмечается в поздравлении.

Валерий Лидин выразил благодарность всем профессионалам в отрасли дорожного хозяйства за компетентность, ответственность, неравнодушие, верность призванию и сложившимся традициям. Он пожелал работникам этой сферы и их близким доброго здоровья, благополучия и новых свершений во имя процветания Пензенской области.