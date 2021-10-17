Специалисты назвали четыре продукта для защиты от осенней простуды

Как сообщают «Известия», один из продуктов, которые помогут поддержать иммунитет осенью, - мед. По мнению специалистов, он хорошо увлажняет легкие и кожу. Его следует разводить в стакане воды и пить по утрам ежедневно, если нет аллергии.

Еще один полезный продукт – рыба, в которой содержится много полезных элементов, снижающих уровень холестерина и улучшающих память. Также рыба имеет низкую калорийность.

«Осень — это лучшее время для регулирования функций различных органов и налаживания работы селезенки и желудка. Осень — сухой сезон. Согласно китайской медицине, все части человеческого тела в это время склонны к пересыханию и обезвоживанию», — отмечают эксперты.

Третий незаменимый осенью продукт – чай. Он поможет восполнить недостаток влаги в организме. Также необходимо употреблять больше фруктов, в особенности груш и яблок.