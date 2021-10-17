Наивная жительница Тамалы «подарила» мошенникам более четверти миллиона рублей

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником безопасности банка. Он сказал, что от имени пензячки был оформлен кредит в 270 тысяч рублей на неизвестного мужчину, и попросил продиктовать реквизиты карты и коды подтверждения в SMS-сообщении. После предоставления информации женщина обнаружила, что с ее карты списали 270 тысяч, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону! Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности! Сразу же прекращайте общение с незнакомцами!» - призывают в региональном УМВД.