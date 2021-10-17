Алексей Качан: «Отец — это опора, стержень, добытчик и кормилец семьи»

«Мне вдвойне приятна данная новость, потому что я отец! И сын! Отец — это опора, стержень, добытчик и кормилец семьи. Но иногда жизненные обстоятельства могут сложиться так, что возникают трудности, и тогда папа как настоящий мужчина принимает удар на себя. Все мы знаем много примеров, когда глава семейства берет инициативу в свои руки, своим примером доказывает детям и окружающим, что можно быть сильнее обстоятельств», - отметил врио министра на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что государственная помощь на основании социального контракта помогает жителям региона начать собственное дело и созидать на благо семьи.

«Многодетную семью Побуты Александра из Каменского района объединило общее занятие — изготовление деревянных изделий. Купив с помощью соцконтракта специальное деревообрабатывающее оборудование, глава семьи начал заниматься любимым делом. При этом в процессе участвует вся семья. А дети с гордостью рассказали, что с папой делятся идеями деревянных поделок и с удовольствием помогают в их воплощении», - привел пример Алексей Качан.

Отец пятерых детей Александр Мордовин из Пензы, добавил врио министра, начал заниматься грузоперевозками в качестве самозанятого. Многодетный отец Павел Шаров из Никольского района, имеющий опыт в сфере строительных работ, открыл ИП и закупил оборудование. Денис Костромов из Пензенского района на своем участке создал пасеку.

«Хочется пожелать удачи тем, кто с помощью соцконтракта уже изменил свою жизнь, и пусть это станет примером для тех, кто собирается воспользоваться программой!» - подчеркнул Алексей Качан.

Он поздравил пензенцев с Днем отца и пожелал, чтобы этот праздник воодушевлял мужчин, подчеркивал важность роли отцовства и института семьи.

