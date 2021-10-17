17:48
17.10.2021г.
Алексей Качан: «Отец — это опора, стержень, добытчик и кормилец семьи»

Алексей Качан: «Отец — это опора, стержень, добытчик и кормилец семьи»

Вс, 17.10.21 17:27
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Врио главы регионального минтруда Алексей Качан поздравил пензенцев с новым государственным праздником – Днем отца, который ввели по инициативе президента России.

«Мне вдвойне приятна данная новость, потому что я отец! И сын! Отец — это опора, стержень, добытчик и кормилец семьи. Но иногда жизненные обстоятельства могут сложиться так, что возникают трудности, и тогда папа как настоящий мужчина принимает удар на себя. Все мы знаем много примеров, когда глава семейства берет инициативу в свои руки, своим примером доказывает детям и окружающим, что можно быть сильнее обстоятельств», - отметил врио министра на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что государственная помощь на основании социального контракта помогает жителям региона начать собственное дело и созидать на благо семьи.

«Многодетную семью Побуты Александра из Каменского района объединило общее занятие — изготовление деревянных изделий. Купив с помощью соцконтракта специальное деревообрабатывающее оборудование, глава семьи начал заниматься любимым делом. При этом в процессе участвует вся семья. А дети с гордостью рассказали, что с папой делятся идеями деревянных поделок и с удовольствием помогают в их воплощении», - привел пример Алексей Качан.

Отец пятерых детей Александр Мордовин из Пензы, добавил врио министра, начал заниматься грузоперевозками в качестве самозанятого. Многодетный отец Павел Шаров из Никольского района, имеющий опыт в сфере строительных работ, открыл ИП и закупил оборудование. Денис Костромов из Пензенского района на своем участке создал пасеку.

«Хочется пожелать удачи тем, кто с помощью соцконтракта уже изменил свою жизнь, и пусть это станет примером для тех, кто собирается воспользоваться программой!» - подчеркнул Алексей Качан.

Он поздравил пензенцев с Днем отца и пожелал, чтобы этот праздник воодушевлял мужчин, подчеркивал важность роли отцовства и института семьи.
 

Источник фотографии: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba-%d0%b2%d0%b7%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%ba-3120717/
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
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01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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